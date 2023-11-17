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Као Миура выиграл короткую программу на Гран-при ISU в Финляндии

Японский фигурист Као Миура лидирует после короткой программы мужского одиночного разряда на Гран-при ISU в Эспоо (Финляндия). По итогам проката он набрал 93,54 балла.

На втором месте его соотечественник Сун Сато, набравший 90,41 балла. Замыкает тройку после первого дня соревнований американец Джимми Ма (80,19).

Фигурное катание. Гран-при ISU. Пятый этап. Эспоо, Финляндия.

Мужчины. Короткая программа

1. Као Миура (Япония) — 93,54.

2. Сун Сато (Япония) — 90,41.

3. Джимми Ма (США) — 80,19.

4. Косиро Симада (Япония) — 77,81.

5. Кевин Аймоз (Франция) — 73,94.

6. Маттео Риццо (Италия) — 73,37.

7. Николай Мемола (Италия) — 72,11.

8. Никита Старостин (Германия) — 71,99.

Трансляции Гран-при ISU по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.