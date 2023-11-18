Ерохов — о выступлении в КП Гран-при: по баллам лучше, но впечатления, честно говоря, хуже

Чемпион мира среди юниоров 2018 года, российский фигурист Алексей Ерохов оценил своё выступление в короткой программе на 5-м этапе Гран-при России в Самаре. Он занял третье место, набрав 90,69 балла.

«По баллам лучше, но впечатления, честно говоря, хуже. Там не получился один элемент, зато остальные элементы были на неплохом уровне. Сейчас вроде бы всё сделал, но было много мелких ошибок, поэтому не сильно доволен прокатом.

Волнения не было от слова совсем, плохо провёл шестиминутную разминку, но рад что хотя бы так сумел собрать элементы в прокате. Попробуем завтра всё это исправить. Выиграть короткой программой нельзя, но проиграть можно.

Успели ли обсудить прокат с Викторией Евгеньевной (Буцаевой)? Ещё пока нет, меня туда-сюда мотают (улыбается). Вот Виктория Евгеньевна стоит, я вас искал (смеётся)», – передаёт слова Ерохова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

случае, несмотря на то, как я катаю. Это очень приятно, что фанаты остаются, несмотря ни на что. И это очень дорого для спортсменов, потому что, когда тебя постоянно что-то не получается, мотивация пропадает, но остаётся ради зрителей кататься, потому что зрители хотят, они, так сказать, кайфуют от моего катания, хочется это показывать. Поэтому можно сказать, что я катаюсь только ради своих фанатов и зрителей», — передаёт слова Мозалёва корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию доступны в Okko.