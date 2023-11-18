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«Хотелось закрыть гештальт». Дарья Садкова прокомментировала прокат КП в Самаре

«Хотелось закрыть гештальт». Дарья Садкова прокомментировала прокат КП в Самаре
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15-летняя российская фигуристка Дарья Садкова прокомментировала промежуточное второе место на пятом этапе Гран-при России в Самаре.

«Было ли проще выступать на этом этапе, чем в Казани? На самом деле, было даже посложнее, потому что сегодня не очень хорошо прошла утренняя тренировка, из-за этого было тяжелее психологически. Когда я на тренировках катаю чисто программу, делаю всё хорошо, то есть уверенность и в прокате. А здесь было волнение достаточно сильное, плюс в прошлом году я также была на этапе в Самаре, и в короткой программе у меня не получилось хорошо отвыступать, я упала там с лутца в каскаде, в этот раз хотелось закрыть гештальт и достойно откатать короткую программу.

Сложно ли физически стартовать два этапа подряд? Сложнее психологически, надо сразу перенастроиться на следующий этап. Я только приехала из Казани, и на третий тренировочный день мы уже уезжали. Конечно, надо забывать обо всём, что было в Казани, и с чистого листа начинать здесь.

Очень тёплая, очень классная публика. Ещё в Казани была просто невероятная публика, весь зал был заполнен, там также чувствовалась очень сильная поддержка. Очень рада, что зрители так поддерживают, надеюсь, им нравятся мои программы», — передаёт слова Садковой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию доступны в Okko.

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