Безупречная короткая программа Ксении Синицыной на Гран-при России в Самаре. Видео

Фигуристка Ксения Синицына выиграла короткую программу в женском одиночном катании на пятом этапе Гран-при России, который проходит в Самаре. 19-летняя спортсменка исполнила каскад тройной лутц – тройной тулуп, двойной аксель, а также тройной флип в самой концовке программы. За свой прокат Синицына получила от судей 73,77 балла. Перед произвольной программой Ксения менее балла выигрывает у Дарьи Садковой.

Фигурное катание. Гран-при России. Пятый этап, Самара

Женщины. Короткая программа

1. Ксения Синицына — 73,77.

2. Дарья Садкова — 72,93.

3. Майя Хромых — 66,69.

4. Ксения Гущина — 65,61.

5. Полина Свириденко — 63,57.

6. Людмила Фурсова — 61,50.

7. Ангелина Палагина — 61,18.

8. Камилла Нелюбова — 58,81.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию доступны в Okko.