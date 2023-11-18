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Безупречная короткая программа Ксении Синицыной на Гран-при России в Самаре. Видео

Безупречная короткая программа Ксении Синицыной на Гран-при России в Самаре. Видео
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Фигуристка Ксения Синицына выиграла короткую программу в женском одиночном катании на пятом этапе Гран-при России, который проходит в Самаре. 19-летняя спортсменка исполнила каскад тройной лутц – тройной тулуп, двойной аксель, а также тройной флип в самой концовке программы. За свой прокат Синицына получила от судей 73,77 балла. Перед произвольной программой Ксения менее балла выигрывает у Дарьи Садковой.

Фигурное катание. Гран-при России. Пятый этап, Самара
Женщины. Короткая программа

1. Ксения Синицына — 73,77.
2. Дарья Садкова — 72,93.
3. Майя Хромых — 66,69.
4. Ксения Гущина — 65,61.
5. Полина Свириденко — 63,57.
6. Людмила Фурсова — 61,50.
7. Ангелина Палагина — 61,18.
8. Камилла Нелюбова — 58,81.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию доступны в Okko.

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