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Заводной ритм-танец Худайбердиевой и Базина на этапе Гран-при в Самаре. Видео

Заводной ритм-танец Худайбердиевой и Базина на этапе Гран-при в Самаре. Видео
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Чемпионы России Елизавета Худайбердиева и Егор Базин уверенно выиграли ритм-танец в соревнованиях танцевальных дуэтов на пятом этапе Гран-при России, который проходит в Самаре. В этом городе партнёр начинал свою спортивную карьеру.

За свой прокат Худайбердиева и Базин получили от судей 84,27 балла.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию доступны в Okko.

Фигурное катание. Гран-при России. Пятый этап. Самара
Танцы на льду. Ритм-танец

1. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин (Москва-Самарская обл.) – 84,27.
2. Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный (Московская обл.) – 80,60
3. Софья Леонтьева/Даниил Горелкин (Москва) – 74,43.
4. Софья Шевченко/Андрей Ежлов (Москва) – 71,14
5. Екатерина Миронова/Евгений Устенко (Санкт-Петербург) – 69,59.
6. Дарья Савкина/Александр Вахнов (Москва) – 68,99.

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