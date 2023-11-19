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Гран-при России. Танцы на льду. Произвольный танец
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16:30 Мск
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Гран-при России по фигурному катанию, танцы: во сколько произвольный танец, где смотреть

Гран-при России по фигурному катанию, танцы: во сколько произвольный танец, где смотреть
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Сегодня, 19 ноября, в Самаре завершатся соревнования танцевальных дуэтов в рамках пятого этапа серии Гран-при России – 2023/2024. Свои произвольные танцы, в частности, представят действующие чемпионы России Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный и другие. Старт соревнований намечен на 16:30 мск.

Отметим, что именно Худайбердиева и Базин являются лидерами общего зачёта серии ГП. Ранее они выиграли этап в Уфе.

Фигурное катание. Гран-при России-2023/24. Этап 5, Самара
Танцы на льду. Произвольный танец
19 ноября 2023, воскресенье. 16:30 МСК
Не началось

Всего в рамках серии Гран-при будет шесть этапов: Уфа, Омск, Красноярск, Казань, Самара и Москва. Отметим, что в этом году не будет Суперфинала. Вместо него состоится Спартакиада сильнейших в Магнитогорске, за путёвки на которую и будут бороться спортсмены на протяжении всех этапов. Спартакиада пройдёт с 15 по 18 февраля 2024 года.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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