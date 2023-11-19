Авербух — о Медведевой в шоу «Корова на льду»: зрители увидят Женю в различных амплуа

Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф и продюсер Илья Авербух рассказал о роли российской фигуристки Евгении Медведевой в ледовом мюзикле «Корова на льду».

«Честно говоря, не удивлён, что Женя согласилась — мы давно с ней работаем. Это первый юмористический ледовый мюзикл. Безусловно, зрители увидят Женю в различных амплуа. Эта сказка очень добрая, это сказка современного российского писателя Антона Сои — это его рассказ, который я переделал в ледовый сценарий. Он так и называется, «Корова на льду». Я хочу поддержать этой постановкой всех современных писателей, которые пишут на детскую аудиторию. Поэтому в этом году такая история. Я очень рад, что все месте — Женя, Лёша Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин — принимают участие. Мы найдём решение, как наша прекрасная корова начнёт танцевать, с кем она будет общаться. Я рад, что у Жени есть ощущение самоиронии. Это говорит о силе и объёме личности», — передаёт слова Авербуха корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.