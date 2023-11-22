Лутфуллин: смотрели на Туктамышеву и Коляду как на икон фигурного катания

Призёр этапов Гран-при России Глеб Лутфуллин рассказал о конкуренции с Евгением Семененко и Матвеем Ветлугиным в группе Алексея Мишина.

«Подстёгиваем ли друг друга на тренировках? Сейчас уже нет: мы выросли из этого. Приходим, делаем свою работу и уходим. Нет такого, что мы разговариваем обо всём этом. Когда выходим на лёд, есть только спортсмен и тренер, больше никого. Проводим каждый свою работу.

Даём ли друг другу советы? Нет, мы же все одного возраста. Если только кто-то маленький подойдёт, спросит: «Как ты делаешь этот сальхов?», тогда подсказываем.

Стало ли больше тренерского внимания с уходом Туктамышевой и Коляды? Когда Лиза и Миша с нами тренировались, было очень интересно за ними наблюдать. Если подумать, то мы с ними были не соперниками на льду, а смотрели на них как на икон фигурного катания.

Наблюдали за их стилем. Это было очень здорово. Сейчас, конечно же, нам уделяется больше времени, у нас троих — у меня, Жени и Матвея — поровну времени», — приводит слова Лутфуллина «Газета.Ru».