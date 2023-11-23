Железняков — об уходе из группы Тутберидзе: обидно, что на твоё место берут другого

Хореограф Алексей Железняков, покинувший группу Этери Тутберидзе, прокомментировал уход в своём телеграм-канале, обратившись к «любителям написать свои версии».

«Да, я ушёл, и ушёл не в никуда, у меня очень много работы, много учеников и два филиала спортивно-танцевальных студий. Да, действительно времени порой просто физически не хватает. В связи с моими поездками на сборы или мастер-классы периодически приходилось пропускать занятия, но всё это делалось исключительно с разрешения Этери Георгиевны. И я прошу вас успокоиться и не поливать ни одну сторону, ни вторую, порой приходит время, когда дороги расходятся и каждый выбирает свой путь.

Я очень благодарен команде, начиная с главного тренера Этери Георгиевны и заканчивая техперсоналом «Хрустального», я вырос в этой школе, состоялся и многому научился, кто знает, может, я и не состоялся бы, если судьба не свела бы меня с этой, по сути, уникальной командой. Там всё и все для меня родное и родные. Да, конечно, стало обидно, что на твоё место берут другого специалиста, но всё к этому шло и вот пришло. Всё нормально, это жизнь, и мало кто из вас работает всю свою жизнь в одном коллективе, согласитесь. Не судите никого, да не судимы будете, просто так случилось. Всем добра! А с вами всегда я, ваш танцующий железяка», — написал Железняков в публикации.