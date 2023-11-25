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Валиева покоряла лёд и радовалась оценкам, Загитова появилась со «снежным» макияжем. Фото

25 ноября в Москве на льду стадиона «Мегаспорт» российские фигуристы выступили с короткими программами на очередном этапе Гран-при.

Лучший результат среди мужчин продемонстрировал бронзовый призёр финала Кубка России – 2022 Матвей Ветлугин. Судьи оценили его выступление в 99,02 балла, в его рамках он прыгнул тройной аксель, четверной тулуп, тройной лутц – тройной риттбергер.

Среди женщин первое место заняла Камила Валиева, набрав 81,27 балла.

По итогу коротких программ среди спортивных пар лидерство захватили двукратные чемпионы страны Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, получившие за свой прокат 81,20 балла.

Также фигуристы Александра Степанова и Иван Букин уверенно выиграли ритм-танец на заключительном шестом этапе Гран-при России в Москве. За свой прокат Степанова и Букин получили от судей 87,78 балла.

Лучшие кадры с прокатов — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.