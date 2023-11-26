Видео победного проката Владислава Дикиджи в Москве с тремя четверными прыжками

Российский фигурист Владислав Дикиджи стал победителем соревнований мужчин на шестом этапе Гран-при России в Москве. По итогам короткой и произвольной программ Дикиджи набрал 282,81 баллов и уверенно занял 1-е место.

В начале выступления Владиславу Дикиджи с ходу удалось покорить четверной лутц. Следом спортсмен выполнил два четверных сальхова, один из которых в каскаде с тройным тулупом. В середине программы фигурист изобразил некое подобие гидроблейда, но то ли не успевал его полноценно продемонстрировать, то ли так действительно было задумано: не до конца наклониться и провести рукой по льду несколько сантиметров. В остальном — откатал программу на максимум и пробил по технике отметку в 100 баллов.

Отметим, второе место на 6-м этапе Гран-при в Москве занял Марк Кондратюк (275.25 балла), а замкнул тройку призёров Даниил Самсонов (265.33).

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию доступны в Okko.