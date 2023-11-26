«Думала, в прошлом году было сложно, а это была подготовка». Валиева — о победе на ГП

Олимпийская чемпионка 2022 года в командном первенстве, чемпионка Европы ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева оценила своё выступление на заключительном этапе серии Гран-при России – 2023/2024 по фигурному катанию.

«Очень счастлива, что был первый этап в моей жизни, учли все ошибки. Сейчас, наверное, хочется сказать большое спасибо Этери Георгиевне, Даниилу Марковичу и Сергею Викторовичу, которые видели на тренировках, мне кажется, уже всё (улыбается). Бывали некоторые конфликты в моменте, но я рада, что всё-таки мы находим взаимопонимание. Они помогают мне.

Я уже знаю, что моё тело более-менее готово, как мы видели, на разминке тулуп я сделала. Всё в нашем виде спорта исходит из головы. Если есть какое-то сомнение, оно сразу же выскакивает на старте. Поэтому, безусловно, счастлива, что сегодня наконец удалось завоевать первое место. И это такой небольшой толчок двигаться дальше, работать дальше.

Как бы мне сложно ни было, какие бы у меня мысли ни закрадывались, всё равно сейчас труднее. Я думала, в прошлом году было сложно, а это была подготовка. Но всё же я люблю этот вид спорта, я живу им, и, как говорила вчера, очень хочется показывать своё катание на должном уровне, как можно дольше, насколько это будет позволять и моё здоровье в том числе», — передаёт слова Валиевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию доступны в Okko.