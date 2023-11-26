Видео произвольной программы Муравьёвой. Она упала с двух тройных акселей и расплакалась

Победительница этапа Гран-при России в Казани ученица Евгения Плющенко Софья Муравьёва упала с двух тройных акселей и расплакалась при выполнении произвольной программы на шестом этапе Гран-при России в Москве.

Судьи оценили прокат фигуристки в 133,58 балла. Муравьёва заняла третье место на соревнованиях.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.