Александра Степанова: догонять всегда легче, а лидер сборной должен держать марку

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в дуэте в танцах на льду, высказались о сложности позиции лидера сборной после победы на заключительном этапе Гран-при России в Москве.

Степанова. Прекрасное состояние, прекрасное настроение. Соревнования подошли к концу, они были напряжёнными. Это было в родных стенах, с родными людьми на трибунах.

Букин. Всегда хочется поделиться с кем-то эмоциями до проката и после проката. Две такие вещи, которые невозможно совместить. Одно плавно перетекает в другое. Конечно, сейчас это радость, счастье, удовольствие, очередная ступенька вверх, а перед стартом все мысли сосредоточены.

Степанова. Ты не знаешь, что с ними делать, что предпринять, чтобы чуть-чуть снять этот груз тревоги, ответственности и какой-то нервозности. Но с опытом и с возрастом… то, что мы вернулись, нас большой период времени не было, — мы отвыкли от этого. Сейчас заново зарождается. Догонять всегда легче. Когда ты лидер сборной, ты должен держать марку, держать уровень и всегда его повышать. На тебе на самом деле с возрастом намного больше ответственности. Я прекрасно помню как Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон настраивались перед стартом, хотя они космическая пара и великолепные спортсмены. Но были моменты, когда они очень сильно нервничали. Думаю, каждая пара нервничает по-своему. Но когда ты доходишь до пика…

Букин. Когда тебе не всё равно на твоё катание, на результат, ты будешь нервничать всегда. Нет предела совершенству, нет этой ступеньки, куда ты встал, будешь стоять и никто не тронет тебя. Пока ты горишь этим делом, пока тебе не всё равно, ты всегда будешь выходить и перед стартом нервничать, потому что иначе не может быть. А когда тебе уже всё равно — ты как вышел, так и откатал.

Степанова. На шоу бывает, что выходишь на очень огромной усталости и тебе практически всё равно в плане нервов. На представление не всё равно, потому что себя где-то находишь и восполняешь энергетически, но перед шоу спокойно надеваешь коньки, выходишь, даришь людям эмоции и там уже себя поднимаешь.

Слова фигуристов передаёт корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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