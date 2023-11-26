Одержит ли Валиева первую победу в сезоне? Развязка московского Гран-при — LIVE!

26 ноября фигуристы выступят с произвольными программами на льду московского «Мегаспорта», что завершит серию Гран-при России сезона-2023/2024. Финал состоится весной и будет носить не привычное название, а Спартакиада сильнейших спортсменов.
Камила Валиева лидирует после короткой программы даже без тройного акселя. Вместе с тренерским штабом она провела большую работу над ошибками перед произвольной, чтобы одержать первую победу в сезоне. Около пяти баллов Валиевой уступает Софья Муравьёва, которая упала с трикселя, третьей идёт Вероника Яметова.
У мужчин лидерство захватил Матвей Ветлугин, опередивший Даниила Самсонова и Владислава Дикиджи. Марк Кондратюк из-за ошибки на вращении не попал в тройку и идёт четвёртым, несмотря на два четверных, но также претендует на призы. А вот Дмитрий Алиев провалился.
В парном катании убедительно лидируют Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а Алёна Косторная и Георгий Куница — лишь предпоследние. В последнем виде — танцах на льду — промежуточное лидерство предсказуемо захватили Александра Степанова и Иван Букин.
Все прокаты в прямом эфире покажут онлайн-кинотеатр Okko и сайт Первого канала.
Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.
Этап в Москве — всего лишь второй старт для Алёны Косторной и Георгия Куницы после образования ими пары, однако невозможно не заметить, как они стремительно прогрессируют. А ещё чень круто, что они не боятся конкурировать с куда более опытными спортсменами и стремятся к высоким результатам.
Расписание Гран-при России в Москве 26 ноября
Мужчины, произвольная программа — 13:00
Женщины, произвольная программа — 14:45
Спортивные пары, произвольная программа — 17:00
Танцы на льду, произвольный танец — 18:30
Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! Сегодня грядёт развязка соревнований на последнем шестом этапе Гран-при в Москве. Спортсмены покажут произвольные программы и разыграют комплекты медалей.