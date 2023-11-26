Одержит ли Валиева первую победу в сезоне? Развязка московского Гран-при — LIVE!

26 ноября фигуристы выступят с произвольными программами на льду московского «Мегаспорта», что завершит серию Гран-при России сезона-2023/2024. Финал состоится весной и будет носить не привычное название, а Спартакиада сильнейших спортсменов.

Камила Валиева лидирует после короткой программы даже без тройного акселя. Вместе с тренерским штабом она провела большую работу над ошибками перед произвольной, чтобы одержать первую победу в сезоне. Около пяти баллов Валиевой уступает Софья Муравьёва, которая упала с трикселя, третьей идёт Вероника Яметова.

У мужчин лидерство захватил Матвей Ветлугин, опередивший Даниила Самсонова и Владислава Дикиджи. Марк Кондратюк из-за ошибки на вращении не попал в тройку и идёт четвёртым, несмотря на два четверных, но также претендует на призы. А вот Дмитрий Алиев провалился.

В парном катании убедительно лидируют Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а Алёна Косторная и Георгий Куница — лишь предпоследние. В последнем виде — танцах на льду — промежуточное лидерство предсказуемо захватили Александра Степанова и Иван Букин.

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