Павел Дрозд: у нас третий результат в стране? Очень многое зависит от судейской бригады

Российские фигуристы Елизавета Шанаева и Павел Дрозд прокомментировали свой результат на заключительном этапе Гран-при в Москве.

«Говоря о сегодняшнем прокате, могу сказать, что получили огромное удовольствие от произвольного проката, от атмосферы, потрясающих болельщиков, за что отдельно хочется их поблагодарить. Когда чувствуешь эту энергию, что люди пришли болеть за тебя, это дорогого стоит. Рады, что удалось «пробить» некую символическую отметку в 120 баллов. Будем дальше работать и набирать обороты.

У нас третий результат в стране? Безусловно, знаю, что многие сравнивают. Но надо учитывать, что очень многое зависит от судейской бригады, на каждом этапе она разная. Нужно смотреть, когда собираются все вместе. Но это приятно, конечно. Заочная конкуренция? Самое важное — не гнаться за другими, банально можно выгореть. В любом случае мы находимся в спорте высших достижений, безусловно, хотим самое высокое место. Но в любом случае надо, чтобы ты сам был доволен, чтобы мы сделали шаг вперёд. Мы перепахали поле очередное между этапами. Поэтому в первую очередь ты сам себя толкаешь, чтобы стать лучше», — передаёт слова Дрозда корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

«По ощущениям, мы пока идём в правильном направлении — катали более уверенно, более технично, в скорости прибавили чуть-чуть», — добавила Шанаева.

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