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Татьяна Навка прокомментировала победу Камилы Валиевой на Гран-при России в Москве

Татьяна Навка прокомментировала победу Камилы Валиевой на Гран-при России в Москве
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Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка высказалась о победе фигуристки Камилы Валиевой на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Москве.

«Я просто очень рада и счастлива за неё. Уверена, что всё будет в порядке. Любая победа придаёт уверенность. Так держать и вперёд!» — сказала Навка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, эта победа стала первой для Валиевой в 2023 году. Второе место заключительного этапа Гран-при заняла представительница Свердловской области Вероника Яметова. Тройку призёров замкнула ученица Евгения Плющенко Софья Муравьёва, сорвавшая два тройных акселя в произвольной программе.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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