Боброва — о Губановой: она всё надеется, что её будут как-то лайтово судить. Не будут

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва высказалась о выступлениях бывшей российской фигуристки Анастасии Губановой, представляющей Грузию. Губанова заняла на этапах Гран-при во Франции и Японии шестые места. В прошлом сезоне одиночница стала чемпионкой Европы.

«Хочется похвалить произвольную Губановой на Гран-при в Японии: молодец, собралась, доехала. Там вторая половина пока немного хромает, но в общем такое впечатление, что она уже не расстраивается и всё бросает, а начинает всё-таки злиться, возможно, на саму себя. Главное — отпустить этот момент по поводу судей. С ними всё понятно. Прими это уже и работай дальше, чтобы не было к чему придраться. А она всё надеется, что её будут как-то лайтово судить. Не будут», — сказала Боброва в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».