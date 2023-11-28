«Харизма Алёны сильно тянет пару вперёд». Боброва и Журанков — о паре Косторная/Куница

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва и спортивный комментатор Андрей Журанков поделились мнением о российских фигуристах Алёне Косторной и Георгии Кунице, выступающих в спортивной паре.

«У нас есть Косторная/Куница, а за границей есть немцы Хазе/Володин. Немцы выиграли этап в Японии, но мне кажется, что выигрывать этап с двойным прыжком… А у Косторной тройной флип — двойной аксель — двойной аксель, тройной лутц.

Мы обсуждали тогда по поводу парности в их подходе к работе и выступлениям: во-первых, появляется парность, а во-вторых, конечно, харизма Алёны очень сильно тянет эту пару вперёд. Для меня это как Фир/Гибсон – харизма партнёра значительно превышала харизму партнёрши. Когда Георгий подтянется к Алёне, когда он тоже будет выходить с такой наглой чемпионской уверенностью и они будут подкреплять это своим катанием, это будет очень круто смотреться», — сказал Журанков в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».

«Набор классный, и ты действительно прав. У меня создаётся впечатление, что в начале сезона на контрольных прокатах у них был фундамент, первый этап – они уже кирпичики начали класть, на втором этапе уже второй уровень пошёл. К концу этого сезона, возможно, первый этаж будет достроен из многоэтажного, надеюсь, дома их карьеры. Они идут step-by-step, они улучшаются, без сомнений. Если они так же продолжат работать, это будет результат, но главное, чтобы они не остановились в развитии, не опустили руки и не переключились на что-то другое. Сейчас начнутся какие-то ёлки, шоу между сезонами. Ребята красивые, их будут приглашать на шоу. Главное, чтобы они не отвлекались», — добавила Боброва.

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