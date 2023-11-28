Тарасова — о ситуации с Милохиным и Медведевой: как же Женя сильно плакала из-за него

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поддержала российскую фигуристку Евгению Медведеву после критики со стороны телеведущего Отара Кушанашвили. Ранее он назвал Медведеву и блогера Даню Милохина «шпаной».

«Так нельзя говорить про Медведеву! В каждой ситуации человек может поступить по-своему. Ой, как же Женя сильно плакала из-за Милохина… Но если сейчас она записывает с ним интервью, значит, ей абсолютно всё равно на него. И это прекрасно, что Жене всё равно на такого человека!» – сказала Тарасова в интервью Sport24.

Напомним, блогер Даня Милохин – бывший партнёр Медведевой в шоу «Ледниковый период». В 2022 году Милохин покинул проект до его завершения и уехал из России. Сообщалось, что между бывшими партнёрами произошёл конфликт на фоне случившейся ситуации.