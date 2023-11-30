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Фигуриста Фёдорова призвали в армию, но он продолжает тренировки в группе Соколовской

Фигуриста Фёдорова призвали в армию, но он продолжает тренировки в группе Соколовской
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18-летний российский фигурист Григорий Фёдоров призван в армию, но продолжает тренировки в ЦСКА в группе тренера Светланы Соколовской, об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее в социальной сети появился список спортсменов, отчисленных из школы олимпийского резерва по фигурному катанию ЦСКА, среди которых значился фигурист. По утверждению источника, приказ об отчислении Григория Фёдорова является формальностью на время службы.

Напомним, в сезоне-2023/2024 Фёдоров занял третье место на втором этапе Гран-при России по фигурному катанию в Омске с результатом 251,10 балла и восьмое место на четвёртом этапе Гран-при в Казани, набрав по итогам двух программ 223,32 балла.

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