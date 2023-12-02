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«У тебя проблем мало?» Медведева объяснила, зачем уходила из соцсетей перед ОИ-2018

«У тебя проблем мало?» Медведева объяснила, зачем уходила из соцсетей перед ОИ-2018
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Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева призналась, что абстрагировалась от публичности перед Олимпийскими играми – 2018.

Напомним, в женском одиночном турнире Медведева, доминировавшая в фигурном катании несколько лет, проиграла золото соотечественнице Алине Загитовой.

«В 2018 году, за полгода перед Олимпиадой, у меня не было ни на одной фотографии, нигде. Я исчезла на эти полгода до Олимпийских игр. Почему? Чтобы не распыляться, потому что тогда это было не нормой. Типа фотографии на всеобщее обозрение, чтобы тебя ещё обсуждали… У тебя что, проблем мало? А сейчас это монетизируется, это превратилось в работу», — сказала Медведева в подкасте Первого канала «Не лыком шиты».

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