«У тебя проблем мало?» Медведева объяснила, зачем уходила из соцсетей перед ОИ-2018

Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева призналась, что абстрагировалась от публичности перед Олимпийскими играми – 2018.

Напомним, в женском одиночном турнире Медведева, доминировавшая в фигурном катании несколько лет, проиграла золото соотечественнице Алине Загитовой.

«В 2018 году, за полгода перед Олимпиадой, у меня не было ни на одной фотографии, нигде. Я исчезла на эти полгода до Олимпийских игр. Почему? Чтобы не распыляться, потому что тогда это было не нормой. Типа фотографии на всеобщее обозрение, чтобы тебя ещё обсуждали… У тебя что, проблем мало? А сейчас это монетизируется, это превратилось в работу», — сказала Медведева в подкасте Первого канала «Не лыком шиты».