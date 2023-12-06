«Встретимся на ТБШ». Костомаров показал, как тренируется с теннисистом Хачановым

Олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира в танцах на льду, российский фигурист Роман Костомаров опубликовал в социальных сетях видео с тренировки с серебряным призёром Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 15-й ракеткой мира российским теннисистом Кареном Хачановым.

На видео в теннис с Хачановым также играет 12-летняя дочь Костомарова и Оксаны Домниной Анастасия.

«Попытки играть в теннис, особенно с Кареном Хачановым — особое удовольствие для меня и моей дочки, которая занимается профессионально теннисом. Карен… спасибо за историю, которая останется навсегда. Встретимся на турнире «Большого шлема», — подписал видео Костомаров.

Напомним, Хачанов приехал в Россию, чтобы сыграть на выставочном турнире по теннису «Трофеи Северной Пальмиры», который прошёл в Санкт-Петербурге.