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Фигуристы Миронова и Устенко поменяли музыку к ритм-танцу перед чемпионатом России

Фигуристы Миронова и Устенко поменяли музыку к ритм-танцу перед чемпионатом России
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Российские фигуристы Екатерина Миронова и Евгений Устенко, выступающие в танцах на льду, поменяли часть музыкальной нарезки в ритм-танце. Об этом сами спортсмены сообщили корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Матросовой.

После выступления на пятом этапе серии Гран-при России в Самаре спортсмены вместе с тренерским штабом приняли решение изменить музыкальную нарезку и заменить несколько композиций. Известно, что в программе будут использованы две композиции от немецкой певицы Sandra. С этим вариантом спортсмены будут выступать на чемпионате России в Челябинске.

В сезоне-2023/2024 Екатерина Миронова и Устенко стали бронзовыми призёрами этапа Гран-при России в Красноярске. На этапе в Самаре танцевальный дуэт занял четвёртое место.

Чемпионат России по фигурному катанию — 2024 пройдёт в Челябинске с 20 по 24 декабря 2023 года. Действующими чемпионами в танцах на льду являются Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.

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