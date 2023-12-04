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«Убивает целый вид фигурного катания». Кацалапов — о требованиях к ритм-танцу

«Убивает целый вид фигурного катания». Кацалапов — о требованиях к ритм-танцу
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Российский фигурист Никита Кацалапов раскритиковал требование Международного союза конькобежцев (ISU) обязательно использовать музыкальные произведения 1980-х годов для ритм-танца.

«Эта короткая программа целый вид фигурного катания убивает. И так в эти три минуты ритм-танца надо уложить все элементы и хотя бы образ показать за счёт хореографии, катания, эмоций, а они ещё и лишний пихают. Целую минуту он идёт иногда, с первого раза не поймёшь даже, что это – дорожка, хореографические шаги, подпрыжки…

Все стараются, как могут, сделать конфетку, но это очень сложно. Мне кажется, ни у кого нет понимания, как делать, поэтому смотреть на ритм-танец этого сезона просто невозможно. Не только у нас, конечно, – в Европе и Америке то же самое. Ритм-танец просто уничтожили, надеюсь, что в следующем году все ответственные за это люди одумаются.

Что с ним делать? Хотя бы вернуться к предыдущим правилам. Последние годы короткие танцы у всех пар выглядели самобытно, а сейчас – мешанина», — приводит слова Кацалапова «РИА Новости Спорт».

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