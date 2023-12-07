Панфилова и Рылов: отстранение стало одной из причин, почему мы завершили карьеру

Чемпионы мира среди юниоров — 2020, чемпионы юношеских Олимпийских игр — 2020 Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов рассказали о раннем завершении карьеры в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.

— Хотя вы рано завершили карьеру, всё-таки успели побывать на самых престижных международных стартах и выиграть их. К сожалению, Россия уже второй год находится в бане и наши фигуристы состязаются только между собой. Вы бы смогли в такой ситуации найти мотивацию продолжать карьеру?

Полина: Начнём с того, что это отстранение стало, наверное, одной из причин, почему мы завершили карьеру. Не только из-за травм. Будь у нас возможность бороться за попадание на чемпионаты Европы и мира, возможно, ещё пару лет мы бы покатались.

Дима: Даже не пару лет. Мы пробовали и катались. Соревновались бы дальше.

Полина: Мне лично очень жаль фигуристов, особенно тех юниоров, которые никуда так и не вышли на международной арене. Как Матвей Янченков с Катей Чикмарёвой должны были ехать на юношескую Олимпиаду, но они туда не едут. То же самое касается чемпионатов Европы и мира. Многие взрослые спортсмены уже были на международных соревнованиях и взрослой Олимпиаде, знают, что это такое. А юниоров совсем жалко.

— Можете дать какой-то совет, как пережить фигуристам этот период недопуска на международные старты?

Полина: Мы в такой ситуации не были. Не знаем.

Дима: Тут каждый должен сам ответить себе, что ему нужно от спорта. Для чего он им занимается. Тогда и ответы все придут.