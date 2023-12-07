Рылов назвал проблему Косторной и Куницы, которую нужно решить до чемпионата России

Чемпионы мира среди юниоров — 2020, чемпионы юношеских Олимпийских игр — 2020 Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов прокомментировали дебют Алёны Косторной и Георгия Куницы в парном катании в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.

— Алёна Косторная и Георгий Куница недавно дебютировали на соревнованиях. Реально ли им пробиться на шестое место чемпионата России, чтобы попасть в сборную?

Дима: Мне кажется, если они справятся с тем, что у них есть в заявке и что они пытаются сделать на льду, и выполнят это на высокие оценки, то шанс у них есть.

Полина: По-моему, если на высокие оценки сделают, то шанс не только на шестое, но и на пятое-четвёртое места может быть.

Дима: Проблема в том, что лично я не вижу в них на данный момент пары. Я вижу, как катаются два одиночника. На мой взгляд, это пока самая главная у них проблема, которую нужно решить. Желательно до чемпионата России.

Полина: Но скатанность не нарабатывается за полсезона.