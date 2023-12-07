Панфилова и Рылов: спорт, как ни крути, очень сильно влиял на отношения за пределами льда

Российские фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, объявившие о своей помолвке 28 ноября, в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной рассказали об особенностях работы спортивных пар, находящихся в отношениях.

— Но вам не кажется, что соревноваться и встречаться — это одно, а соревноваться и быть при этом в браке — тяжелее?

Полина: Я, кстати, женатых знаю не много, те же Максим Траньков и Татьяна Волосожар поженились после Олимпиады… В любом случае жить вместе и тренироваться, будучи в большом спорте — очень сложно. После спорта уже всё нормально. Есть, разумеется, выступления в шоу, но это другое. Там ничего не проиграешь и разногласия, ссоры реже случаются. В целом, думаю, это не очень совместимые вещи: состоять друг с другом в браке и соревноваться. Но у кого-то получается. Всё от людей зависит.

— Ваши отношения стали более гармоничными после завершения карьеры?

Дима: Да. Спорт, как ни крути, очень сильно влиял на отношения за пределами льда. Как бы мы ни пытались абстрагироваться от жизни в фигурном катании, разделять личное и то, что происходит на льду, этого не получалось. Когда ссоришься на тренировках по каким-то рабочим моментам, это переносится и в личную жизнь. Мы пытались это заглушить и неплохо справлялись на самом деле.

Полина: Очень неплохо! Я знаю другие случаи у ребят, и там всё было так себе. У нас было нормально, и личная жизнь никогда не мешала тренировочному процессу. Сами отношения, правда, тогда были немного другими.