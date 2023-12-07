Панфилова об ультра-си пар: четверные выбросы — это вам не прыжки, они более травмоопасны

Российские фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов рассказали об исполнении элементов ультра-си в парном катании в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.

— Видели, что Артемьева и Брюханов чисто исполнили четверной подкрут на Гран-при в Москве? А Бойкова и Козловский активно тренируют четверной выброс. Как думаете, у парников в обозримом будущем наступит эра ультра-си?

Полина: Ультра-си действительно пришли в парное.

Дима: Но если мы говорим о том, что их будут делать все пары, как тройной выброс, что это станет некой базой, то нет. Всё-таки на ультра-си не все способны. Плюс, в отличие от одиночного катания, в паре два человека, а это сложнее. Поэтому, думаю, время ультра-си наступит у нас нескоро.

Полина: Парники пробуют ультра-си, но не так много, как условно девочки прыгают тройной аксель. Четверные выбросы — это вам не прыжки, они более травмоопасны. Про сложность я не говорю, потому что никогда четверные прыжки не делала. Но в любом случае четверной выброс опаснее квада.