Панфилова и Рылов — о травмах: идём к врачу, нас отчитывают: «У вас там это, это и это…»

Российский фигурист Дмитрий Рылов, выступавший в паре с Аполлинарией Панфиловой, рассказал, беспокоят ли их дуэт травмы, через которые спортсменам пришлось пройти.

«На выступлениях — нет. Но по жизни — да. Травмы останутся с нами навсегда, хотя мы к ним привыкли и даже не замечаем. А вот если идём к врачу, допустим, на какое-нибудь обследование, то нас отчитывают: «У вас там это, это и это…» Большой спорт, извините. Нужно жить дальше», — сказал Рылов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.

Напомним, Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, ставшие чемпионами мира среди юниоров — 2020, а также чемпионами юношеских Олимпийских игр — 2020, объявили о завершении карьеры в январе 2023 года.