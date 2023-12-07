Медведева вместе с подругами в шубах записала видео под нашумевший хит «Мой мармеладный»

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании 23-летняя российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала в социальных сетях видео, на котором вместе с фигуристками Станиславой Константиновой и Анастасией Скопцовой танцует в шубе и с шампанским в руках под нашумевший хит Кати Лель «Мой мармеладный».

«Мой мармеладный, я права», — подписала видео Медведева.

На публикацию отреагировали Елизавета Худайбердиева и Дарья Усачёва. «Новый состав ВИА Гра», — написала Елизавета в комментариях. «На кого смотреть?» — поддержала восхищение Усачёва.

Напомним, после Олимпийских игр 2018 года Медведева, ставшая серебряным призёром и в личных, и в командных соревнованиях, уехала тренироваться в Канаду к тренеру Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях.