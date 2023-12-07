Премия «Король и Королева фигурки» — стартовали полуфиналы! Голосуй за самых достойных

Большая ежегодная премия «Чемпионата» и телеграм-канала «Ход коньком» вышла на новый этап! Завершились голосования в группах, и стартовали первые полуфиналы.
Борьбу продолжают: Пётр Гуменник, Евгений Плющенко, Евгений Семененко, Владислав Дикиджи, Роман Костомаров, Матвей Ветлугин. Александр Галлямов и Марк Кондраюк – у мужчин; Елизавета Туктамышева, Алина Загитова, Александра Трусова, Алёна Косторная, Камила Валиева, Анна Щербакова, Евгения Медведева и Александра Степанова – у женщин.
Мы разделили фигуристок и фигуристов ещё на четыре полуфинальные группы (по две – у каждого пола), чтобы наконец определить финалистов. По двое лучших выйдут в финал, а в финальном голосовании подписчики телеграм-канала «Ход коньком» выберут Короля и Королеву.
Полуфинал 1, мужчины
Пётр Гуменник (первое место в первой группе, 64,6% голосов)
Марк Кондратюк (первое место в четвёртой группе, 34,7% голосов)
Владислав Дикиджи (второе место во второй группе, 41,7% голосов)
Матвей Ветлугин (второе место в третьей группе, 28,7% голосов)
Полуфинал 1, женщины
Елизавета Туктамышева (первое место в первой группе, 57,9% голосов)
Евгения Медведева (первое место в четвёртой группе, 56,2% голосов)
Анна Щербакова (второе место в третьей группе, 29,3% голосов)
Алёна Косторная (второе место во второй группе, 18,4% голосов)
Опрос продлится до 12:00 понедельника, 11 декабря. Не забудь проголосовать!