Премия «Король и Королева фигурки» — стартовали полуфиналы! Голосуй за самых достойных

Большая ежегодная премия «Чемпионата» и телеграм-канала «Ход коньком» вышла на новый этап! Завершились голосования в группах, и стартовали первые полуфиналы.

Борьбу продолжают: Пётр Гуменник, Евгений Плющенко, Евгений Семененко, Владислав Дикиджи, Роман Костомаров, Матвей Ветлугин. Александр Галлямов и Марк Кондраюк – у мужчин; Елизавета Туктамышева, Алина Загитова, Александра Трусова, Алёна Косторная, Камила Валиева, Анна Щербакова, Евгения Медведева и Александра Степанова – у женщин.

Мы разделили фигуристок и фигуристов ещё на четыре полуфинальные группы (по две – у каждого пола), чтобы наконец определить финалистов. По двое лучших выйдут в финал, а в финальном голосовании подписчики телеграм-канала «Ход коньком» выберут Короля и Королеву.

Полуфинал 1, мужчины



Пётр Гуменник (первое место в первой группе, 64,6% голосов)

Марк Кондратюк (первое место в четвёртой группе, 34,7% голосов)

Владислав Дикиджи (второе место во второй группе, 41,7% голосов)

Матвей Ветлугин (второе место в третьей группе, 28,7% голосов)

Полуфинал 1, женщины

Елизавета Туктамышева (первое место в первой группе, 57,9% голосов)

Евгения Медведева (первое место в четвёртой группе, 56,2% голосов)

Анна Щербакова (второе место в третьей группе, 29,3% голосов)

Алёна Косторная (второе место во второй группе, 18,4% голосов)

Опрос продлится до 12:00 понедельника, 11 декабря. Не забудь проголосовать!