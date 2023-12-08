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Тренер Инна Гончаренко назвала своих фаворитов премии «Король и Королева фигурки»

Тренер Инна Гончаренко назвала своих фаворитов премии «Король и Королева фигурки»
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко рассказала, кого считает фаворитами премии «Король и Королева фигурки».

«В этом году небольшим открытием стал Дикиджи. Владислав совершил рывок среди мужчин, приятно всех удивив. За такую дерзость ему можно присвоить звание «Король фигурного катания — 2023». А среди девушек у меня две претендентки: Камила Валиева и Соня Муравьёва», — сказала Гончаренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, борьбу в полуфинале премии продолжают: Пётр Гуменник, Евгений Плющенко, Евгений Семененко, Владислав Дикиджи, Роман Костомаров, Матвей Ветлугин. Александр Галлямов и Марк Кондратюк – у мужчин; Елизавета Туктамышева, Алина Загитова, Александра Трусова, Алёна Косторная, Камила Валиева, Анна Щербакова, Евгения Медведева и Александра Степанова – у женщин.

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