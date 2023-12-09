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Американцы Чок и Бэйтс одержали уверенную победу в финале Гран-при ISU

Американцы Чок и Бэйтс одержали уверенную победу в финале Гран-при ISU
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Действующие чемпионы мира в танцах на льду американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс стали победителями финала серии Гран-при ISU, который проходит в Пекине (Китай). Сегодня, 9 декабря Чок и Бэйтс представили свой произвольный танец, они получили от судей 132,46 балла, тем самым упрочив лидерство после ритм-танца.

Фигурное катание. Гран-при ISU, финал, Китай. Танцы на льду. Итоги

1. Мэдисон Чок/Эван Бейтс (США) — 221,61 балла.
2. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 215,51.
3. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) — 213,58.
4. Лила Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) — 202,27.
5. Лоранс Фурнье Бодри/Николай Сёренсен (Канада) — 195,57.
6. Маржори Лажуа/Захари Лага (Канада) — 193,63.

Трансляции Гран-при ISU — 2023/2024 доступны в Okko.

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