Будет ли Малинин снова рисковать с четверным акселем? Развязка финала Гран-при ISU — LIVE!

9 декабря в Пекине завершается международная серия Гран-при — медали финала разыграют танцоры, одиночники и одиночницы. Внимание российских болельщиков приковано к заключительному виду, где за победу предстоит бороться «русскому американцу» Илье Малинину.
Илья уже успел зажечь на турнире, первым в истории исполнив четверной аксель в короткой программе. Невероятная попытка позволила ему захватить лидерство, но Сёма Уно из Японии проигрывает менее балла. Третьим идёт соотечественник Уно Юма Кагияма, следом расположились Као Миура (также Япония) и два француза — Кевин Аймоз и Адам Сяо Хим Фа.
У женщин лидерство захватила двукратная чемпионка мира Каори Сакамото, опередив в топ-3 двух бельгиек — Луну Хендрикс и сенсационную Нину Пинзаррон. Следом расположились Хана Ёсида, Рён Сумиёси и Изабо Левито. Ритм-танец предсказуемо выиграли Мэдисон Чок и Эван Бейтс.
Трансляции финала Гран-при ISU доступны в Okko.
Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.
Результаты соревнований спортивных пар
Несмотря на международный бан российских фигуристов, в финале Гран-при всё равно не обошлось без русского следа. Так, в состязаниях спортивных пар триумфальную победу сегодня одержал выходец из Санкт-Петербурга Никита Володин, который с этого сезона представляет Германию вместе с партнёршей Минервой Фабьенне Хазе.
Серебро досталось итальянцам Саре Конти/Никколо Мачи. Бронзу взяли канадцы Динна Стеллато-Дудек/Максим Дешам.
Список участников
Мужчины: Кевин Аймоз, Адам Сяо Хим Фа (Франция), Као Миура, Юма Кагияма, Сёма Уно (все — Япония), Илья Малинин (США).
Женщины: Нина Пинзаррон, Луна Хендрикс (все — Бельгия), Хана Ёсида, Каори Сакамото, Рён Сумиёси (все — Япония), Изабо Левито (США).
Танцы на льду: Лоранс Фурнье Бодри/Николай Сёренсен, Пайпер Гиллес/Поль Пуарье, Маржори Лажуа/Захари Лага (все — Канада), Лайла Фир/Льюис Гибсон (Великобритания), Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия), Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США).
Расписание соревнований
9 декабря, суббота
Танцы на льду, произвольный танец — 12:50 (МСК)
Женщины, произвольная программа — 14:10 (МСК)
Мужчины, произвольная программа — 15:27 (МСК)
Добрый вечер, уважаемые любители фигурного катания! Завтра в Пекине состоится развязка финала престижной чемпионской серии Гран-при. Пропускать такое событие ни в коем случае нельзя, так что следите вместе с нами за ходом событий на льду Поднебесной.