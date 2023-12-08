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Фигурное катание, финал Гран-при ISU, произвольная программа: Малинин и четверной аксель — текстовая трансляция, онлайн

Будет ли Малинин снова рисковать с четверным акселем? Развязка финала Гран-при ISU — LIVE!
Дарья Кирюхина
Илья Малинин
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В заключительный соревновательный день медали разыграют танцоры, женщины и мужчины.

9 декабря в Пекине завершается международная серия Гран-при — медали финала разыграют танцоры, одиночники и одиночницы. Внимание российских болельщиков приковано к заключительному виду, где за победу предстоит бороться «русскому американцу» Илье Малинину.

Илья уже успел зажечь на турнире, первым в истории исполнив четверной аксель в короткой программе. Невероятная попытка позволила ему захватить лидерство, но Сёма Уно из Японии проигрывает менее балла. Третьим идёт соотечественник Уно Юма Кагияма, следом расположились Као Миура (также Япония) и два француза — Кевин Аймоз и Адам Сяо Хим Фа.

Как прошла короткая программа:
Четверной аксель Малинина сперва не засчитали! Илья вновь рискнул и разорвал мир фигурки
Видео
Четверной аксель Малинина сперва не засчитали! Илья вновь рискнул и разорвал мир фигурки

У женщин лидерство захватила двукратная чемпионка мира Каори Сакамото, опередив в топ-3 двух бельгиек — Луну Хендрикс и сенсационную Нину Пинзаррон. Следом расположились Хана Ёсида, Рён Сумиёси и Изабо Левито. Ритм-танец предсказуемо выиграли Мэдисон Чок и Эван Бейтс.

Трансляции финала Гран-при ISU доступны в Okko.

Собрали главное о финале:
Малинину нужен четверной аксель, иначе он проиграет? Главные интриги финала Гран-при
Малинину нужен четверной аксель, иначе он проиграет? Главные интриги финала Гран-при
Финал Гран-при ISU

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Результаты соревнований спортивных пар Список участников Расписание соревнований
Live Дарья Кирюхина

Результаты соревнований спортивных пар

Несмотря на международный бан российских фигуристов, в финале Гран-при всё равно не обошлось без русского следа. Так, в состязаниях спортивных пар триумфальную победу сегодня одержал выходец из Санкт-Петербурга Никита Володин, который с этого сезона представляет Германию вместе с партнёршей Минервой Фабьенне Хазе.
Серебро досталось итальянцам Саре Конти/Никколо Мачи. Бронзу взяли канадцы Динна Стеллато-Дудек/Максим Дешам.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2023/24. Финал, Пекин, Китай
Спортивные пары. Произвольная программа
08 декабря 2023, пятница. 11:45 МСК
Окончено
1
Германия
2
Италия
3
Канада
21:46 Дарья Кирюхина

Список участников

Мужчины: Кевин Аймоз, Адам Сяо Хим Фа (Франция), Као Миура, Юма Кагияма, Сёма Уно (все — Япония), Илья Малинин (США).

Женщины: Нина Пинзаррон, Луна Хендрикс (все — Бельгия), Хана Ёсида, Каори Сакамото, Рён Сумиёси (все — Япония), Изабо Левито (США).

Танцы на льду: Лоранс Фурнье Бодри/Николай Сёренсен, Пайпер Гиллес/Поль Пуарье, Маржори Лажуа/Захари Лага (все — Канада), Лайла Фир/Льюис Гибсон (Великобритания), Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия), Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США).

21:44 Дарья Кирюхина

Расписание соревнований

9 декабря, суббота
Танцы на льду, произвольный танец — 12:50 (МСК)
Женщины, произвольная программа — 14:10 (МСК)
Мужчины, произвольная программа — 15:27 (МСК)

21:43 Дарья Кирюхина

Добрый вечер, уважаемые любители фигурного катания! Завтра в Пекине состоится развязка финала престижной чемпионской серии Гран-при. Пропускать такое событие ни в коем случае нельзя, так что следите вместе с нами за ходом событий на льду Поднебесной.

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Новости. Фигурное катание
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