В заключительный соревновательный день медали разыграют танцоры, женщины и мужчины.

Будет ли Малинин снова рисковать с четверным акселем? Развязка финала Гран-при ISU — LIVE!

9 декабря в Пекине завершается международная серия Гран-при — медали финала разыграют танцоры, одиночники и одиночницы. Внимание российских болельщиков приковано к заключительному виду, где за победу предстоит бороться «русскому американцу» Илье Малинину.

Илья уже успел зажечь на турнире, первым в истории исполнив четверной аксель в короткой программе. Невероятная попытка позволила ему захватить лидерство, но Сёма Уно из Японии проигрывает менее балла. Третьим идёт соотечественник Уно Юма Кагияма, следом расположились Као Миура (также Япония) и два француза — Кевин Аймоз и Адам Сяо Хим Фа.

У женщин лидерство захватила двукратная чемпионка мира Каори Сакамото, опередив в топ-3 двух бельгиек — Луну Хендрикс и сенсационную Нину Пинзаррон. Следом расположились Хана Ёсида, Рён Сумиёси и Изабо Левито. Ритм-танец предсказуемо выиграли Мэдисон Чок и Эван Бейтс.

Трансляции финала Гран-при ISU доступны в Okko.

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