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Тарасова: когда мы выйдем на мир, то все поймут, что сделали нас только сильнее

Тарасова: когда мы выйдем на мир, то все поймут, что сделали нас только сильнее
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила обстановку в российском фигурном катании. Она считает, что за текущий год отечественное фигурное катание стало только сильнее.

«За этот год мы смогли сохранить качество нашего фигурного катания без международных соревнований. Очень плохо, что мы без международных соревнований, но мы смогли сохранить качество и продолжаем развиваться! Я смотрю все соревнования и могу подтвердить, что мы не сломались и продолжаем расти даже под таким прессом. А когда мы выйдем на мир, то все поймут, что сделали нас только сильнее», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Напомним, весной 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил от соревнований российских и белорусских спортсменов.

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