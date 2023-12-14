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«С Туктамышевой мы были лучшими подругами. Восхищаюсь ею!» Тренер Данилкина — о Елизавете

«С Туктамышевой мы были лучшими подругами. Восхищаюсь ею!» Тренер Данилкина — о Елизавете
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Тренер по фигурному катанию Влада Данилкина рассказала о дружбе с чемпионкой мира и Европы 2015 года, серебряным призёром чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании российской фигуристкой Елизаветой Туктамышевой.

«Дружила ли я с Туктамышевой? Да, мы с Лизой были лучшими подругами. Познакомились на чемпионате мира в Москве в 2011 году. В итоге она ко мне на выходные из Питера в Москву приезжала, ночевала у нас. Потом наши пути разошлись, потому что я закончила свою недокарьеру фигуристки. Когда ты тренируешь, у тебя нет выходных, ты отталкиваешься от графика спортсмена. В том году встретились на этапе в Перми, очень душевно пообщались. Сейчас уже много воды утекло, поэтому близко не общаемся.

У Лизы карьера удалась, я ею восхищаюсь. Мы с ней одного года, а она до сих пор катается и прыгает элементы ультра-си. Это здорово. Лиза, ты крутая!", — приводит слова Данилкиной Sport24.

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