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Тренер Данилкина рассказала, чем Алина Горбачёва отличается от других спортсменов

Тренер Данилкина рассказала, чем Алина Горбачёва отличается от других спортсменов
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Тренер по фигурному катанию Влада Данилкина поделилась подробностями сотрудничества с 16-летней российской фигуристкой Алиной Горбачёвой.

«Как дальше складываласьмоя жизнь после «Хрустального»? Дальше я работала с теми, кто просит, и с оздоровительной группой. Параллельно работала с девочкой, которая перешла в академию к Софье Анатольевне (Федченко). Они с мамой посоветовали ей меня. 20 декабря 2021 года мы попробовали поработать с Алиной Горбачевой над скольжением, все закрутилось-завертелось. Получается, скоро будет 2 года, как создался наш творческий союз.

Алина отличается от других спортсменов, с которыми вы работаете? Она более ответственная, уже взрослая. В детстве они не понимают, для чего это все, а она взрослая девушка с головой на плечах. Отличается своей самоотдачей», — приводит слова Данилкиной Sport24.

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