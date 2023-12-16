Костомаров: если б знал, что останусь без рук и ног, точно бы что-то изменил

Российский фигурист Роман Костомаров, олимпийский чемпион в танцах на льду поделился подробностями того, как развивалась его болезнь (пневмония).

«Я спокойно выступал, мы даже катались на улице в Подмосковье, какие-то спектакли. Я чувствовал себя прекрасно до последнего… Ну, как, понимал, что кашель, но кашель 5-7 дней, ничего страшного. Я работал по три спектакля в день, физически себя чувствовал хорошо. Так понимаю, что антибиотики ослабили мой иммунитет, болезнь близких, вентилятор, лёд… Думаю, обезболивающие сильно обманывали мой организм. Думал, что это пройдёт как обычно, не первый день катаюсь, когда болею. Ничего такого не ощущал. И только девятого числа, когда мы пошли попариться в баню, в прорубь… Но мы это делали регулярно. Но только я в этот момент подумал, что наконец-то откатали, сейчас в попаримся… Было ли там горячительное? Крепких напитков точно не было, могли выпить пивка кружку, не более.

Знал, что умирают от пневмонии после коронавируса, но чтобы произошло то, что со мной произошло, я этого никак не ожидал. Понятно, что умирать я не собирался без боя, но если бы я знал, что все так может для меня закончиться… Что можно простыть… Я бы, наверное, за месяц до этого дня кардинально всё поменял. Если бы просто думал, что умирают от пневмонии, махнул бы рукой. А если б знал, что останусь без рук и ног, то точно бы что-то изменил. Увы, теперь только можно мечтать», — приводит слова спортсмена Первый канал.

Напомним, Костомаров был госпитализирован в реанимацию Коммунарки с тяжёлой формой пневмонии 10 января. После длительного нахождения под аппаратами, поддерживающими его жизнь, у спортсмена развился некроз периферийных сосудов. В итоге ему провели несколько ампутаций рук и ног.