«В подсознании говорил, что все слабаки». Костомаров ответил, винит ли себя в случившемся

Российский фигурист Роман Костомаров, олимпийский чемпион в танцах на льду рассказал, винит ли себя в том, что он заболел пневмонией, в результате чего пришлось провести операцию по ампутации.

«Я чувствовал себя обузой, не понимал, что буду делать. Опять же, для чего? Не хотел быть инвалидом, жить инвалидом, тем более таким. Хоть руки бы оставили, но кто-то там у нас, Всевышний, послал испытание. Или просто подкачала моя уверенность в том, что я могу всё.

Виню ли я себя в том, что случилось? Говорю же, что подкачала чрезмерная уверенность. Да, болею я, но не в первый раз, мне 45 лет. Я за все эти годы я простывал, была температура, кашель. Серьёзных операций у меня никогда не было.

В чём причина? Это большое стечение обстоятельств. На Новый год все болели, Оксана заболела 31 числа. А у меня всё в порядке: баня, снежочек. Всё на здоровье, я только закаляюсь. С температурой я не ходил в баню, мы 31 декабря почти всегда ходим в баню. А потом 2 января все заболели, все, кто на гастролях. Я в подсознании говорил, что все слабаки. Когда в начале Нового года начались выступления, а у меня была женская роль, тёплый костюм, вспотеешь… Жарко было очень, а за кулисами стоял вентилятор, который дул на декорации. А я вставал перед ним, чтобы охладиться. Но я это делал из года в год. Но сейчас я понимал, что это охлаждало меня и начинался кашель, он появлялся и за 2-3 года до этого. Покашлял и прошло, ничего страшного в этом нет. В этот Новый год меня конкретно подзацепило, обезболивающие, укольчики. Да, было самолечение, я так отработал все концерты», — приводит слова Костомарова «Первый канал».

Напомним, Костомаров был госпитализирован в реанимацию Коммунарки с тяжёлой формой пневмонии 10 января. После длительного нахождения под аппаратами, поддерживающими его жизнь, у спортсмена развился некроз периферийных сосудов. В итоге ему провели несколько ампутаций рук и ног.