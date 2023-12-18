Туктамышева о паузе в карьере: чувствовала, что после тренировок у меня синяки под глазами

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, почему приняла решение сделать паузу в своей профессиональной карьере, отметив изменения, произошедшие в её жизни после этого решения.

«Для меня всегда было главным развитие, саморазвитие в спорте и не только. Хотелось понять, насколько ещё я, насколько моё тело может выдерживать нагрузки. Что я ещё могу привнести в фигурное катание, что я могу донести до зрителей: может быть, что-то новое, какие-то тоже свои характеры, программы, музыку. То есть очень много было разных факторов, которые мотивировали меня продолжать кататься.

Сейчас поменялось то, что, всё-таки когда ты прочувствовал вкус международных побед и раньше у тебя всё равно была цель хорошо кататься для того, чтобы поехать на чемпионат мира или Олимпийские игры, были главные старты сезона, то сейчас такой цели нет. И всё-таки это тяжело в 26 лет заниматься ежедневно по две тренировки.

Это колоссальный труд, и уже последние годы я чувствовала, что после тренировок у меня прям синяки под глазами. Я прям их видела и уставала, не высыпалась и подумала, что сейчас всё-таки не совсем то время, чтобы так продолжать над собой издеваться. Тем более что на те старты, на которые мне хотелось, наверное, поехать, я в любом случае в этом сезоне не поеду, а как будут развиваться события в будущем, так и будет развиваться моё настроение для продолжения карьеры», — сказала Туктамышева в подкасте «Go учиться».

Напомним, Туктамышева приостановила карьеру на неопределённый срок осенью 2023 года. Фигуристка отказалась от выступлений на каких-либо официальных стартах.