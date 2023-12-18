Туктамышева: бывает, что после спорта уходят в депрессию, начинают пить или гулять

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала о работе с психологом.

«Я давно занимаюсь психологом и начала это делать, ещё когда я была в спорте, причём заниматься не со спортивным психологом, а с обычным психологом. С психологом обычного человека. Я как бы знала, что нужно готовиться к моменту, когда ты закончишь спорт, и нужно это делать заранее.

Считаю, каждому спортсмену, который достиг каких-то результатов в спорте, нужно подготавливаться к тому, что он закончит спорт, и у него может быть такой момент, что он не будет достигать уже таких результатов, и нужно психологически настроиться, чтобы принять это и начать учиться чему-то новому. Потому что бывает, что после спорта спортсмены уходят в депрессию, начинают пить или просто гулять, потому что они банально потеряны.

У нас Федерация фигурного катания настолько прекрасно, круто работает, что спортсмену вообще не нужно ни за чем следить. У тебя есть тренер, у тебя есть школа, тебе подготовят все документы, купят билеты. Задача спортсмена – находиться в хорошей форме и приходить на тренировки вовремя. И всё. То есть мы не решаем ничего практически. Мы решаем только то, что есть на льду. И когда спортсмен заканчивает, он должен сам всё решать. Мы должны заново учиться, принимать ответственность. Я вот сейчас над этим работаю, и это очень интересно, мне так нравится! Я наконец-то испытываю, помимо вот этих проблем и восторгов о фигурном катании, новые эмоции. У меня начинает голова бывать забитой новой информацией. И я от этого кайфую, мне очень нравится», — сказала Туктамышева в подкасте «Go учиться».