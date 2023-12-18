Соколова: главная проблема из-за санкций — нет возможности оперативно купить коньки

Тренер по фигурному катанию Елена Соколова рассказала об основной проблеме подготовки российских фигуристов в условиях международной изоляции.

«Главная проблема сегодня, возникшая из-за санкций, — это отсутствие возможности оперативно приобрести коньки для фигурного катания. Мои спортсмены привыкли кататься в ботинках фирмы Jackson, их производят в Канаде. В связи с санкциями компания прекратила поставлять товар на российский рынок, и единственная возможность купить коньки — это заказывать их через местных жителей, проживающих в США, Европе или Канаде», — цитирует Елену Соколову РБК.

Напомним, Елена Соколова является тренером танцевальной пары Екатерины Мироновой и Евгения Устенко. В сезоне-2023/2024 спортсмены выступили на этапах Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске и Самаре, заняв третье и четвёртое места соответственно.