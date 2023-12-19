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Алина Горбачёва рассказала, как побег повлиял на её жизнь

Алина Горбачёва рассказала, как побег повлиял на её жизнь
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Чемпионка России среди юниоров Алина Горбачёва высказалась о том, как побег в августе повлиял на её жизнь.

«Не очень хочу про это разговаривать. Я уже прожила эту ситуацию, забыла её, не думаю о ней. Был сложный момент в жизни. И всё. Он прошёл. Это был всплеск эмоций, не связанный с фигурным катанием. Я уже поняла, что повела себя плохо, неправильно. Так проблемы не решаются. Сделала выводы, забыла, иду дальше.

В первое время мне не хотелось ни с кем общаться. А всем людям было безумно интересно узнать что-то об этой истории. Просто не хотела, чтобы меня трогали. Но журналисты приходили на каток, пытались что-то спрашивать. «Провожали» нас с катка и на каток, постоянно что-то пробовали узнать. Но через пару дней всё успокоилось, забылось, и все отстали. Всё стало нормально.

Эта ситуация не поменяла ничего. Нет такого, что «до и после». Я в принципе меняюсь. Особенно в последние год-полтора. Пубертатный период даёт о себе знать. Мне кажется, что мои отношения с родителями никак не поменялись. Как было, так и осталось. Плюс-минус всё на одном уровне», — приводит слова Горбачёвой Sport24.

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