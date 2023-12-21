Тарасова: Косторная — отчаянная девушка. С таких высот она пошла в парное катание биться

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала прокат короткой программы на чемпионате России – 2024 от Алёны Косторной и Георгия Куницы. Они получили от судей 63,74 балла.

«Очень жаль, что падение. Падение было с выброса, а перед этим они не хотели сделать сложный, но красивый заход. Они сделали поддержку, и из поддержки не в ритм, конечно, она прыгнула, а он её бросил – каждый по-своему. Не попали в темп, поспешили ‒ и вот пожалуйста результат.

Программа им эта идёт, я бы им советовала оставить эту программу на следующий год и работать над элементами, над связками, чтобы это выглядело парным катанием. Алёна, конечно, отчаянная девушка, и она с таких высот ‒ была чемпионкой Европы ‒ она пошла в парное катание биться», — сказала Тарасова в эфире Первого канала.

Напомним, Косторная стала победительницей финала мирового Гран-при в 2019 году и выиграла чемпионат Европы в 2020 году. В январе 2023-го она объявила о переходе в парное катание.

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