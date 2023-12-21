Безупречная короткая программа Мишиной и Галлямова на чемпионате России

Бронзовые призёры Олимпиады-2022, чемпионы мира и Европы Анастасия Мишина и Александр Галлямов представили короткую программу на чемпионате России – 2024 по фигурному катанию, который стартовал в Челябинске. Пара захватила лидерство, набрав 83,01 балла.

В своём выступлении воспитанникам Тамары Москвиной удалось абсолютно всё: параллельный прыжок, выброс, подкрутка, поддержки — каждый элемент был исполнен с высочайшим уровнем мастерства. Болельщики осыпали фигуристов бурей аплодисментов, а тренеры тепло встретили за бортиком.

Отметим, что на втором месте расположились чемпионы Европы 2020 года, российская спортивная пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Они набрали 78,95 балла. Тройку призёров замкнула пара Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков, прокат которых судьи оценили в 76,42 балла.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.