Мишина/Галлямов: действительно сегодня справились с нашим прокатом, мы довольны

Бронзовые призёры Олимпиады-2022, чемпионы мира и Европы Анастасия Мишина и Александр Галлямов прокомментировали свой прокат короткой программы на чемпионате России – 2024 по фигурному катанию, который стартовал в Челябинске. Пара захватила лидерство, набрав 83,01 балла.

Мишина: Главное достижение — то, что мы справились с нервами, смогли спокойно выйти на лёд и сделать всё так, как натренировали.

Галлямов: Да, мы действительно сегодня справились с нашим прокатом. Мы довольны. Завтра мы отдохнём и будем готовиться к произвольной программе.

Кроме того, Галлямов высказался о коллаборации с медиафутбольным клубом «Чисто Питер».

«Я со своей командой всегда на связи. Мы переписываемся, у нас всегда приятная атмосфера, замечательный коллектив. У меня есть друзья, с которыми мы хорошо подружились, и я действительно очень рад тому, какая у нас собралась команда», ‒ передаёт слова спортсменов корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.