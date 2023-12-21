Козловский: чемпионаты России уже вошли в привычку

Чемпион Европы 2020 года Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, рассказал, как готовились к чемпионату России – 2024.

«Мне кажется, всё более чем очевидно. Мы много говорили о плюсах, о минусах проката. Сейчас потихоньку готовимся ко дню перерыва, который будет завтра, и потом — к основному дню произвольной программы.

Спокойно готовились, уже недавно затрагивали эту тему. Мы провели достаточное количество чемпионатов России, и это уже вошло в привычку. Наш организм, наше тело постепенно подбирается к пиковой форме на этот период. Наша задача — помогать и особо не мешать. И также не ходить в места, где присутствует большое количество людей», — передаёт слова Козловского корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.