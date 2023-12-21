Косторная опять удивила, вернув культовую постановку. Но выступление — худшее в сезоне

Турниры спортивных пар в России проходят в этом сезоне под знаком главной возмутительницы спокойствия – Алёны Косторной. Где-то бьются за победу лидеры сборной – Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Но все взгляды прикованы к Косторной и её партнёру (и мужу) Георгию Кунице – как откатает новообразованная пара и что дерзкая Алёна скажет журналистам на этот раз? Будет ли скандал?

После короткой программы чемпионата России Косторная с Куницей предсказуемо не попали в тройку, остановившись на предпоследнем девятом месте. Они опередили лишь пару Марии Шегай и Игоря Шамшурова из Санкт-Петербурга. Промежуточное лидерство захватили безупречные Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский уступают им пять баллов.

Без сюрприза от Косторной всё же не обошлось

Ещё до старта турнира Алёна сделала загадочную публикацию: в видеоролике был показан фрагмент с музыкой из программы «Ангел». Эту постановку под композицию Макса Рихтера Косторная катала, будучи одиночницей, в сезонах-2018/2019 и 2019/2020. Именно с ней она добилась главных титулов – чемпионки Европы и победительницы финала Гран-при. С «Ангелом» Косторная заслуженно била мировые рекорды.

Косторная и Куница повторили стартовую позу из «Ангела», а затем о смене программы стало известно официально из заявочных листов чемпионата России.

Алёна не впервые возвращается к хорошо забытому старому. На шоу Евгения Плющенко в августе они с Георгием представили два новых показательных номера, и обе темы уже встречались в карьере Косторной: «Ромео и Джульетта» – произвольная программа в последний юниорский сезон, а под Вивальди фигуристка катала аж две программы (короткую «Зима» и произвольную «Времена года»).

Да и вообще, возвращаться к старым соревновательным мотивам в шоу-формате – не новая практика, часто спортсмены трансформируют свои старые программы в постановки для шоу.

Косторная-одиночница в программе «Ангел» Фото: Мария Катешова, «Чемпионат»

Стартовая поза на чемпионате России вызвала мурашки, как и костюмы: белое с серыми вставками платье Алёны и наряд партнёра под стать. Музыкальная нарезка «Ангела» изменилась: осталось знаковое начало, а вторая часть музыки – из другой программы Алёны: произвольной, которую она представила всего один раз, на финале Кубка России под руководством Евгения Плющенко. Это композиция Wait for me, а ставили ту программу Ше-Линн Бурн и Сергей Розанов.

Помогли ли Косторной знакомые ритмы? Собственно, как и на этапах Гран-при – дело пока не в музыке, а в натренированности элементов. Фигуристам снова удалось не всё: многострадальный тройной подкрут – только второго уровня, выброс тройной риттбергер – падение, дорожка – второй уровень, тодес – третий. На максимум получились только параллельный тройной флип, а также вращение и поддержка, за которые пара получила четвёртый уровень.

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.

«Очень жаль, что падение. Падение было с выброса, а перед этим они не хотели сделать сложный, но красивый заход. Они сделали поддержку, и из поддержки не в ритм, конечно, она прыгнула, а он её бросил – каждый по-своему. Не попали в темп, поспешили – и вот пожалуйста результат», – прокомментировала Татьяна Анатольевна Тарасова в эфире Первого канала.

Косторная и Куница получили 63,74 балла. Это их худший результат в сезоне: на этапах Гран-при они заработали лучшие оценки. Даже в Омске, когда Алёна от души разнесла судейство. В этот раз стендапа не случилось – у Георгия потекла кровь из носа, и ребята отказались от комментариев.

А как дела у лидеров?

Первыми из топ-2 парного катания выступали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский – новоиспечённые ученики Этери Тутберидзе вытянули третий стартовый номер.

Начало проката под La Bogeme не задалось: партнёрша допустила степ-аут на параллельном тройном риттбергере. «Жалко, что Саша сделала ошибку на риттбергере – наверное, не простит себя. Но замечу, что они прыгают риттбергер, а риттбергер никто в мире не прыгает параллельно», – сокрушалась Татьяна Тарасова.

Но остальные элементы были выполнены безупречно: Александра выехала выброс тройной флип, четвёртые уровни получили тройной подкрут, дорожка шагов, тодес и вращение. Бойкова и Козловский получили 78,95 балла.

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.

Тем временем главный конкурент – Александр Галлямов – во время проката соперников постил в телеграм-канале странные гифки.

«Честно говоря, неинтересно, — признался Козловский, когда ему об этом рассказали. — Мне кажется, может быть, это какой-то элемент Медиалиги. Во всяком случае, мы не знаем, как это работает, и не следим, не подписаны, поэтому комментировать не можем».

Мишина и Галлямов выходили на старт в третьей разминке, зная баллы бывших одногруппников. И у них всё получилось: Настя и Саша показали выступление дня, выполнив на максимум абсолютно все элементы. Они показали не самый дорогой параллельный прыжок – тройной сальхов – но рисковать и не приходилось.

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.

Чисто выполненная «Ода радости» принесла фигуристам 83,01 балла и уверенное первое место. Бойкова и Козловский уступают около пяти баллов, третье место вырвали пермяки Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков.

Теперь спортивные пары получают соревновательный выходной – они разыграют медали только в субботу, 23 декабря.