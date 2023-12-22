Кондратюк ответил, влияет ли на его выступления большое количество шоу

Фигурист Марк Кондратюк после выступления на чемпионате России по фигурному катанию — 2024 в Челябинске высказался о том, влияет ли большое количество ледовых шоу на его прокаты на соревнованиях.

«Влияет большое количество шоу? Я не думаю. Повторюсь, когда я приезжаю сюда, всё нормально, а потом что-то происходит. Я очень постараюсь это исправить. Я правда работаю, видимо, какая-то проблема в голове», — передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Напомним, чемпионат России по фигурному катанию — 2024 проходит с 21 по 25 декабря в Челябинске. В танцах на льду ранее победу одержали Александра Степанова и Иван Букин.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.