Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Женщины. Короткая программа. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Кондратюк ответил, влияет ли на его выступления большое количество шоу

Кондратюк ответил, влияет ли на его выступления большое количество шоу
Комментарии

Фигурист Марк Кондратюк после выступления на чемпионате России по фигурному катанию — 2024 в Челябинске высказался о том, влияет ли большое количество ледовых шоу на его прокаты на соревнованиях.

«Влияет большое количество шоу? Я не думаю. Повторюсь, когда я приезжаю сюда, всё нормально, а потом что-то происходит. Я очень постараюсь это исправить. Я правда работаю, видимо, какая-то проблема в голове», — передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Напомним, чемпионат России по фигурному катанию — 2024 проходит с 21 по 25 декабря в Челябинске. В танцах на льду ранее победу одержали Александра Степанова и Иван Букин.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

Материалы по теме
Гуменник сделал пять ультра-си и лидирует на ЧР! Яркая борьба парней в произвольной. LIVE
Live
Гуменник сделал пять ультра-си и лидирует на ЧР! Яркая борьба парней в произвольной. LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android